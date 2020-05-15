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Кабмин уволил главу Госрезерва, который рассказал о продаже масок за границу (ФОТО)

13:00
От Ярослава Погорелого быстро избавились - фото 1
От Ярослава Погорелого быстро избавились

Кабмин быстро снял с должности Ярослава Погорелого, руководителя государственного резерва, который недавно рассказал о том, по чьему приказу в период пандемии были выведены из госрезерва средства индивидуальной защиты.

Об увольнении Погорелого свидетельствует подписанный Денисом Шмыгалем распоряжение Кабмина №519-р от 13 мая.

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"Уволить Погорелого Ярослава Андреевича с должности главы государственного агентства резерва Украины согласно пункту первому статьи 87 закона Украины "О государственной службе".

Кабмин уволил главу Госрезерва, который рассказал о продаже масок за границу (ФОТО) - фото 200067

Примечательно, что буквально пару дней назад в сети появилась фотография ответа госрезерва на депутатский запрос нардепу от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк о том, как почти 10 миллионов масок были сняты из государственного резерва по требованию тогдашнего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

Эти средства защиты и были варварски распроданы в нарушение всех норм и запретов Кабмина за границу, из-за чего украинские медики и простые люди оказались без масок в самый разгар пандемии коронавируса.

Кабмин уволил главу Госрезерва, который рассказал о продаже масок за границу (ФОТО) - фото 200068

Теперь же, согласно другому распоряжению правительства, исполнять обязанности главы госрезерва будет заместитель Погорелого Никита Барабаш.

Как известно, с момента начала эпидемии коронавируса в Китае, из госзапаса Украины чиновники вывели и реализовали "налево" огромное количество масок. Кроме того, защитные товары массово скупили и спекулянты, что сделало невозможным покупку средств первой необходимости населением.

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