Кабмин уволил главу Госрезерва, который рассказал о продаже масок за границу (ФОТО)
Кабмин быстро снял с должности Ярослава Погорелого, руководителя государственного резерва, который недавно рассказал о том, по чьему приказу в период пандемии были выведены из госрезерва средства индивидуальной защиты.
Об увольнении Погорелого свидетельствует подписанный Денисом Шмыгалем распоряжение Кабмина №519-р от 13 мая.
"Уволить Погорелого Ярослава Андреевича с должности главы государственного агентства резерва Украины согласно пункту первому статьи 87 закона Украины "О государственной службе".
Примечательно, что буквально пару дней назад в сети появилась фотография ответа госрезерва на депутатский запрос нардепу от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк о том, как почти 10 миллионов масок были сняты из государственного резерва по требованию тогдашнего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.
Эти средства защиты и были варварски распроданы в нарушение всех норм и запретов Кабмина за границу, из-за чего украинские медики и простые люди оказались без масок в самый разгар пандемии коронавируса.
Теперь же, согласно другому распоряжению правительства, исполнять обязанности главы госрезерва будет заместитель Погорелого Никита Барабаш.
Как известно, с момента начала эпидемии коронавируса в Китае, из госзапаса Украины чиновники вывели и реализовали "налево" огромное количество масок. Кроме того, защитные товары массово скупили и спекулянты, что сделало невозможным покупку средств первой необходимости населением.