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Кабмин уволил главу Гослесагентства

02 июля, 18:20
Заблоцкий провалил борьбу с вырубками леса - фото 1
Заблоцкий провалил борьбу с вырубками леса

В четверг, 2 июля, правительство решило лишить должности Андрея Заблоцкого, который с декабря 2019-го возглавлял Государственное лесное агентство и фактически отвечал за то, чтобы масштабнейшие незаконные вырубки лесов были прекращены.

Поскольку чиновник вообще не продемонстрировал никакого видимого успеха в своей недолгой работе, в правительстве решили поступить в исключительно характерном для Зе команды стиле: уволить фактически бесполезного госслужащего, которого пропихивали сами же представители власти.

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Как заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook, очередное увольнение было согласовано на заседании правительства.

"Правительство приняло кадровое решение - освободить председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича от занимаемой должности", - отметил Мокан, не сообщив о причинах увольнения.

Примечательно, что главой Гослесагентства Заблоцкого сделали 24 декабря прошлого года на срок 15 лет.

Как известно, потопы на Закарпатье и Прикарпатье привели к таким масштабным последствиям в том числе и из-за массовой вырубки лесов. В то же время приостанавливать нелегальный промысел преступники не собирались ни при Заблоцком, ни при предыдущем главе Гослесагентства.

Напомним, не так давно следователи ГБР провели обыски в центральном аппарате ведомства и лесничествах Житомирской области. Связан он был с растратой государственного имущества и незаконной вырубкой деревьев.

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Кабмин увольнение незаконная вырубка правительство Гослесагентство Украины Новости
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