Кабмин решил закрыть метро на день раньше, но не получилось

Метро должно было закрыться, но нет

Вечером в четверг, 16 марта, правительство издало официальное решение о необходимости прекратить работу метрополитенов в Киеве, Днепре и Харькове с утра 17 числа. Правда, на Шмыгаля и компанию все забили и, как минимум, в Киеве подземка прекрасно работает.

Прекратить работу метро в столице собираются лишь с полудня среды, 18 марта, как на этом настаивал президент Зеленский в своем обращении к нации.

Работает подземка также в Харькове, где Гепа вообще отказался его закрывать, и в Днепре, где метро прекратит работу также со среды.

О решении Кабмина, на которое забили абсолютно все, сообщили на сайте ведомства, а министр инфраструктуры Владислав Криклий дополнительно написал в Telegram.

Кроме прикрытия самого популярного транспорта в Киеве завтра с полудня также остановят железнодорожное сообщение, а в городских маршрутках разрешено ездить лишь по 10 человек. В трамваях, автобусах и троллейбусах - по 20. Правда, контролировать соблюдение этих норм вряд ли кто-то сможет, а дикий народ, который считает коронавирус маркетинговым ходом, но носят марлевые повязочки в режиме 24/7, вполне может набиваться в наземный транспорт под завязку. Впрочем, при отсутствии метро ничто не может адекватно разгрузить Киев и справиться с пассажиропотоком.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине медики официально подтвердили семь случаев инфицирования COVID-19. Два из них - летальных. Реальное же количество зараженных никто не знает. Судя по всему, власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего несколько десятков тестов. Причем все они поначалу признавались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с зараженными пациентами. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.