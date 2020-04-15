Кабмин перенес весенний призыв: Что изменится?
Кабмин перенесе весенний призыв в Украине на май-июль 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Соответствующее распоряжение принято на заседании Правительства 15 апреля. В то же время численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Кабмине, в 2020 г. планируется призвать 16 460 человек: в ВСУ 9 тыс, Нацгвардию - 5460, Госпогранслужбу - 1300 и Госспецтрансслужбу - 700 человек.
Напомним, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского с 2020 г. на срочную службу начнут призываться юноши с 18 лет. Подробнее об этом читайте здесь.
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