Кабмин определил пик пандемии COVID-19 в Украине

Кабмин определил пик пандемии COVID-19 в Украине

Кабинет министров Украины назвал вероятный пик пандемии коронавируса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля пасхальные богослужения посетили около 130 тыс. украинцев. По факту нескольких правонарушений полиция открыла дело.