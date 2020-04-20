Кабмин определил пик пандемии COVID-19 в Украине
Кабмин определил пик пандемии COVID-19 в Украине
Кабинет министров Украины назвал вероятный пик пандемии коронавируса в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля пасхальные богослужения посетили около 130 тыс. украинцев. По факту нескольких правонарушений полиция открыла дело.
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