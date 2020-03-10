Кабмин назначил замену Новосад: Кто это?
Кабмин назначил замену Новосад: Кто это?
Во вторник, 10 марта, Кабинет министров Украины назначил и.о. главы Минобразования. Им стал Юрий Полюхович.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом исполняло свои функцией", - прокомментировал свое назначение политик.
Для справки
Юрий Полюхович (род. 1980 г.) – и.о. министра образования Украины. В 2003 г. окончил университет "Киево-Могилянская академия" (специальность "История").
С 2000 года - представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.
В 2014-2016 гг был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал также в Национальном институте антропологии и истории (Мексика). В 2014 - 2016 гг. был советником Министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательский фонд".
Напомним, 4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа. После увольнения премьера, почти все министры старого Кабинета министров подал в отставку. В их числе была и глава Минобразования Анна Новосад.
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