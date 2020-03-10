Кабмин назначил замену Новосад: Кто это?

Кабмин назначил замену Новосад: Кто это?

Во вторник, 10 марта, Кабинет министров Украины назначил и.о. главы Минобразования. Им стал Юрий Полюхович.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом исполняло свои функцией", - прокомментировал свое назначение политик.

Для справки

Юрий Полюхович (род. 1980 г.) – и.о. министра образования Украины. В 2003 г. окончил университет "Киево-Могилянская академия" (специальность "История").

С 2000 года - представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB .