Изысканность живых цветов

Стильные букеты цветов в наше время всегда выглядят эффектно, и составляются профессиональными флористами идеально подходяще в тематику мероприятия. Красивым букетом можно дополнить главный подарок, или одним шикарным букетом его затмить.

Существует множество поводов, которые нужно сопроводить цветами, первое свидание, семейные праздники, свадебное торжество, различные годовщины и даже без особого повода.

Цветочный подарок

Независимо от того, какой букет цветов вы предпочитаете, выделяющийся своими яркими оттенками бутоны цветов разного сорта или однотонный монобукет нежных окрасов, вам предстоит непростой выбор, ведь стоит учитывать разнообразие оформленных букетов:

Композиции в шляпной коробке

Детские букеты

Монобукеты

Мужские и женские букеты

Классические букеты

Букет-комплимент

Почему стоит купить цветы в салоне Dicentra?

На нашем сайте вы сможете найти несколько категорий выбора букетов: монобукеты, цветы в коробке, недорогие;

Вы сможете доверить выбор букета нашим профессионалам, или составить композицию с помощью новой услуги "Заказ по фото", для этого необходимо ввести свой номер телефона и Имя и загрузить фото интересующего Вас букета, наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения и подтверждения вашего заказа, а наши флористы по фото составят аналогичную композицию для Вас;

Широкий выбор цветов: розы, тюльпаны, гортензии, альстромерии, орхидеи, хризантемы, пионы, множество флористической зелени;

Разнообразный декор для букетов, ленты ярких цветов, разнообразная оберточная бумага в том числе крафтовая бумага;

Предлагаем круглосуточную, быструю и надежную услугу «Доставка цветов» по доступным ценам, для доставки букета в ночное время (с 22:00 до 08:00), стоит сделать заказ до 20:00;

При покупке букета на сумму от 500 гривен, доставка совершенно бесплатна;

Подарок к букету: сладости на любой вкус, оригинальная открытка, фольгированные шарики, десерты от фабрики &JOY.

Также мы рекомендуем Вам следить за вкладкой "Акции" на нашем сайте, ведь там публикуются частые акции и специальные предложения для наших клиентов. С такими предложениями купить букет станет ещё проще, доступнее и выгоднее!