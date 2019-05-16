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"Извинись за Екб": патриарху Кириллу крупно утерли нос

20:00
"Извинись за Екб": патриарху Кириллу крупно утерли нос - фото 1
"Извинись за Екб": патриарху Кириллу крупно утерли нос

В четверг, 16 мая, на здании на заборе здания управления патриархии в Москве вывесили баннер со словами "Извинись за Екб".

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Об этом сообщают РосСМИ.

Акцию против патриарха Кирилла провела "Ассоциация народного сопротивления". Мероприятие было ярким (участники зажгли дымовые шашки – прим. ред), но коротким.

Все произошедшее участники перформанса сняли на камеру, после чего поспешили ретироваться. Но сам факт акции чего только стоит! Подумать только, под самым носом у главаря РПЦ позажигали фаера и попросили извиниться. Хотя странная просьба. Лишь Рамзан Кадыров может просить извинений.

Как бы там ни было, но на место ЧП прибыли правоохранители и составили протокол. Отметим, что протест "Ассоциации" напрямую связан с событиями, которые разворачиваются в Екатеринбурге. С 13 мая там проходят несанкционированные акции против строительства храма на месте сквера в честь 300-летия города.

Напомним, вот уже несколько дней в Екатеринбурге продолжается акция протеста жителей против строительства очередной церкви в местном парке. Причём митинг этот очень показателен.

 

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