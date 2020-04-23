Изгнание ромов из Ивано-Франковска: Мэр города принес извинения

Изгнание ромов из Ивано-Франковска: Мэр города извинился за свои действия

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объяснил свою политику по выселению ромов из города.

Об этом он рассказал в интервью "Громадське".

"Прежде всего я говорил о конкретных лицах ромской национальности. Независимо от национальности все должны соблюдать карантин. Ряд лиц ромской национальности в Ивано-Франковске нарушали карантин: жили в нашем привокзальном сквере, приставали к людям и требовали средства, не соблюдали дистанцию и не имели никаких масок. Неоднократно были обращения в полицию, на горячую линию горисполкома", - заявил чиновник, отметив, что часть ромов сама захотела вернуться на Закарпатье.

Кроме того мэр подчеркнул, что он имел ввиду выселение не всех представителей ромской общины, а лишь некоторых из них.

"Речь шла о конкретных лицах — около 20 ромов, которые не являются жителями Франковска и систематически нарушали карантин. Но я не сдержал эмоций, поэтому прошу прощения", - добавил политик.

Что было раньше?

22 апреля стало известно, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал вывезти ромов из города на Закарпатье. В ответ полиция решила открыто дело по ст. 161 УКУ ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальнойпринадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам").

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальному или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Кроме того правоохранитель подчеркнул, что во время выселения, никто "насильно не заставлял лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозил".