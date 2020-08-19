Из-за резкого ухудшения: в МОЗ хотят заново поделить страну на зоны карантина

В Украине досрочно перераспределят карантинные зоны

В среду, 19 августа, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объявил о совершенно "непредсказуемом" решении - пересмотреть карантинные зоны, не дожидаясь истечения запланированного чиновниками срока действия старых.

И хотя распределение зон практически по всей стране носит исключительно формальный характер, поскольку местные власти просто посылают Кабмин и МОЗ, отказываясь усиливать существующий лишь на бумаге карантин, без какой-либо реакции со стороны минздрава ситуация в Украине станет совсем уж неподконтрольной.

Как заявил сегодня Виктор Ляшко, завтра состоится дополнительный пересмотр зон по уровням эпидемиологической опасности.

- В предыдущей четверг когда принималось решение о первом зонировании, регионов с превышением нормы заражаемости было 10. Теперь количество областей, в которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветовой гамме, уже 13. При этом динамика роста количества больных свидетельствует о том, что к этой цифре могут присоединиться другие регионы, - отметил чиновник.

Как известно, правила адаптивного карантина вступили в силу 3 августа. При этом многие города, оказавшиеся в красной зоне, послали МОЗ, после чего неизвестным образом определились в желтой или зеленой. К примеру, Харьков при сложившейся тенденции к тотальному ухудшению у Степанова и вовсе вычеркнули из красной зоны за полчаса, пояснив попадание города "технической ошибкой".

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.