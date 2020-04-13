Из-за маски: На Одещине мужчина избил полицейского

Из-за маски: На Одещине мужчина избил полицейского

В Одесской области мужчина избил полицейского из-за замечания о медицинской маске.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без средств защиты (масок). В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо", - говорится в сообщении.

Пострадавшего подполковника госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Злоумышленник задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медобследование на состояние опьянения он отказался.

По факту правонарушения открыто уголовное производство ч. 2 ст. 345 УКУ.

Напомним, нардепы хотят разрешить Нацгвардии обыскивать прохожих.