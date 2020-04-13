Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Из-за маски: На Одещине мужчина избил полицейского

17:30
Из-за маски: На Одещине мужчина избил полицейского - фото 1
Из-за маски: На Одещине мужчина избил полицейского

В Одесской области мужчина избил полицейского из-за замечания о медицинской маске.

В Украине начали карать за нарушение карантина

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без средств защиты (масок). В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо", - говорится в сообщении.

Пострадавшего подполковника госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Злоумышленник задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медобследование на состояние опьянения он отказался.

По факту правонарушения открыто уголовное производство ч. 2 ст. 345 УКУ.

Напомним, нардепы хотят разрешить Нацгвардии обыскивать прохожих.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Национальная полиция Одесская область Пандемия коронавируса Карантин в Украине Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
У нардепа выявили двухстороннюю пневмонию – ФОТО - фото 1
У нардепа выявили двухстороннюю пневмонию – ФОТО
13:30
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин – Кличко - фото 1
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин – Кличко
12:30
СOVID-19 в Украине рассвирепел не на шутку, счет перевалил за 3 тыс - фото 1
СOVID-19 в Украине рассвирепел не на шутку, счет перевалил за 3 тыс
09:55
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00