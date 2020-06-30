Сергей Шкарлет Взрыв дома на Позняках Наводнение на Прикарпатье Андрей Балонь Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Из-за карантина минимальный порог сдачи ВНО планируют снизить

16:20
Чиновники хотят сделать поблажку для тех, кому "было тяжело учиться" - фото 1
Чиновники хотят сделать поблажку для тех, кому "было тяжело учиться"

Невесть зачем в нашей стране чиновники засобирались уменьшить порог успешной сдачи внешнего независимого оценивания для подачи документов в ВУЗы. И хотя работники МОЗ прикрываются карантином, никакого смысла в снижении количества баллов нет.

Поскольку в прошлом году пороговая оценка составляла 21 балл из 200, чтобы не сдать ВНО нужно было вообще не ходить в школу все 11 лет.

Минфин выплатит компенсации за пробное ВНО: Раскрыты детали

Теперь же чиновники собираются дать возможность поступать абитуриентам, которые знают украинский хуже Авакова, математику - хуже Сергея Марченко, а экономику - примерно на уровне Шмыгаля.

- Из-за эпидемиологической ситуации мы планируем снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания. Решение об этом будет приниматься до того, как участники получат результаты, - объявила замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. - Количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят учиться в университетах и институтах.

На пробном тестировании, за которое, к слову, тысячи людей заплатили деньги, но пройти его не смогли, уже была установлена норма в 19 пороговых баллов вместо 21.

- Порог обычно устанавливается через отри недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21, - объявила Вакуленко. - Если в прошлом году участник, который набрал 19 не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса могут перенести сроки вступительной кампании.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ВНО Карантин в Украине Пандемия коронавируса Министерство образования Новости
Без Табу
Другое на тему
IKEA проверит, как к ним попадал незаконно срубленный в Карпатах лес - фото 1
IKEA объявила о начале аудита поставщиков дерева из Украины
17:40
Бойко и Зеленский возглавили рейтинг симпатий украинцев - соцопрос - фото 1
Бойко и Зеленский возглавили рейтинг симпатий украинцев - соцопрос
15:00
"Имеем преимущество!": Шмыгаль объяснил, почему Украина не ужесточает карантин - фото 1
"Имеем преимущество!": Шмыгаль объяснил, почему Украина не ужесточает карантин
13:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
Вчера, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
22 июня, 11:30