Из-за карантина минимальный порог сдачи ВНО планируют снизить

Чиновники хотят сделать поблажку для тех, кому "было тяжело учиться"

Невесть зачем в нашей стране чиновники засобирались уменьшить порог успешной сдачи внешнего независимого оценивания для подачи документов в ВУЗы. И хотя работники МОЗ прикрываются карантином, никакого смысла в снижении количества баллов нет.

Поскольку в прошлом году пороговая оценка составляла 21 балл из 200, чтобы не сдать ВНО нужно было вообще не ходить в школу все 11 лет.

Теперь же чиновники собираются дать возможность поступать абитуриентам, которые знают украинский хуже Авакова, математику - хуже Сергея Марченко, а экономику - примерно на уровне Шмыгаля.

- Из-за эпидемиологической ситуации мы планируем снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания. Решение об этом будет приниматься до того, как участники получат результаты, - объявила замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. - Количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят учиться в университетах и институтах.

На пробном тестировании, за которое, к слову, тысячи людей заплатили деньги, но пройти его не смогли, уже была установлена норма в 19 пороговых баллов вместо 21.

- Порог обычно устанавливается через отри недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21, - объявила Вакуленко. - Если в прошлом году участник, который набрал 19 не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса могут перенести сроки вступительной кампании.