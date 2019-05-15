Из России сбежал гендир крупнейшего института из Роскосмоса

14:00 15 мая,

Юрий Яскин скрывается в Европе

Эрэфия с ее диктатурой, имперскими амбициями и постоянными технологическими провалами превращается в полноценный Совок, откуда не просто выезжают, а именно сбегают люди.

Впрочем, побег генерального директора Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина стал лишь первым звоночком, о котором, по крайней мере, стало известно.

По данным источников издания "Коммерсант" в силовых кругах и оборонных предприятиях, побег чиновника произошел не столько из-за невозможности нормально работать, сколько из-за проведения аудита в НИИ. Когда в Роскосмосе решили провести внутреннюю проверку использования средств с участием ФСБшников, обладающий доступом к государственной тайне и секретным разработкам Яскин надавил на тапки.

Как оказалось, он получил загранпаспорт вместе с разрешением на выезд в ЕС под предлогом рабочей поездки, после чего в Россию решил не возвращаться. В Роскосмос же отправил заявление об увольнении "по собственному желанию".

Сомнений в том, что Яскин воровал бабло из бюджета, и быть не может, только наверняка на него теперь спишут парочку дополнительных миллиардов. Что же касается выдачи злоумышленника режиму Путина, то здесь могут возникнуть вопросы. Вполне может быть, что власти стран Запада предпочтут предоставить ему убежище как человеку, обладающему важной информацией.