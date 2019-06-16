Из партии Порошенко вышел самый нормальный кандидат

Порошенко повернулся спиной к ветеранам / Мартин Брест via Facebook

Тихое воскресенье обернулось громким скандалом в рядах сторонников пятого президента Украины - Петра Порошенко.

Днем 16 июня известный блогер-полицейский Олег Болдырев, более известный как Мартин Брест, сообщил на фейсбуке, что покидает избирательные списки партии Петра Порошенко - "Европейская Солидарность".

В своем сообщении Мартин Брест иронично заметил, что сделал это "в силу личных убеждений", однако позднее выяснилась подоплека. Дело в том, что ветеран и один из самых верных и, что редкость - адекватных, сторонников Порошенко обижен на руководство партии за то, что засунули его в непроходную часть списка.

В своем сообщении Мартин Брест иронично заметил, что сделал это "в силу личных убеждений", однако позднее выяснилась подоплека. Дело в том, что ветеран и один из самых верных и, что редкость - адекватных, сторонников Порошенко обижен на руководство партии за то, что засунули его в непроходную часть списка.

По оценкам социологов, партия Порошенко может получить до 30 мандатов, в то время как Мартин Брест был опушен на заведомо непроходное 48 место. Правда вскрылась. когда в комментарию к несостоявшемуся политику пришла вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Она выразила недоумение и намекнула, что список может и подвинуться в пользу ветерана АТО.

"Ирина, со всем уважением:

1. Четкая позиция партии – дать воинам 37-43-48-54 с обоснованием "так надо".

2. Только у Вас я увидел желание бороться за всех. Я же внимательно в пятницу смотрел и слушал. Всем похеру, кроме Вас. Половина вообще не понимает, нахрена мы нужны.

3. Партия во мне не заинтересована, она это показала. Получается – для того, чтобы драться в Раде, мне сначала надо подраться за место в списке.

4. Пренебрежительное отношение большинства опытных политиков и их некоторое пренебрежительное неудовольствие – вот что я увидел в пятницу. Да ну..

5. Любимая военная аналогия. Я ехал на войну, на передок, где наших осталось мало, нас бьют со всех сторон и надо биться. А по приезду меня назначили на шлагбаум ТПУ бригады (при сильном некомплекте на передке), а комбриг не нашел на меня трех минут для разговора".

Мартин Брест отвечает Ирине Геращенко

Однако Мартин Брест, выигравший, между прочим, праймерис партии Порошенко, ответил, что не верит партийному руководству и считает все это показухой.

Отметим, что не только Мартин Брест был возмущен кадровой политикой Петра Порошенко, который симулировал праймерис и все решал самолично. Ранее непоподанием были обижены другие инфоволонтеры - Мирослав Олешко и Роман Доник.

При этом в списки "Европейской Солидарности" пролазят скандальные тетки из Василькова, а также другие неадекватные личности. В комментариях к посту Бреста, например, все возмутились наличием в проходной части списка Татьяны Черновол, намекнув Геращенко, что именно на нее Порошенко променял Мартина Бреста.

Далее все развивалось по накатанному сценарию - он сам стал жертвой травли "порохоботов". Ветерана АТО обвинили в предательстве.