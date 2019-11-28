Из мести: под Днепром сожгли машину полицейского – ФОТО

Из мести: под Днепром сожгли машину полицейского – ФОТО

В городе Покров Днепропетровской области неизвестные сожгли машину, принадлежащую одному из сотрудников уголовного отдела полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным источника, ЧП приключилось 7 ноября 2019 г. На место пожара прибыли сотрудники ГСЧС, однако автомобиль уже было не спасти. После проведения следственных действий, правоохранители нашли канистру от бензина и засвидетельствовали факт поджога.

Немного погодя была установлена и личность правонарушителя. Им оказался 33-летний житель Покрова. Предположительно, мужчина совершил поджог из чувства мести, поскольку ранее владелец автомобиля проводил документирование незаконного оборота запрещенных веществ в городе.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, которое впоследствии было переквалифицировано по ч.2 ст. 347 УКУ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя"). Злоумышленнику грозит срок от 6 до 15 лет.

Напомним, в Одессе на служебной стоянке сожгли машину и.о. главы таможни области.