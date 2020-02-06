Из ментовки уволили майора, который обокрал своих одноклассников в ресторане (ВИДЕО)

Попавшийся на воровстве мент временно уволен

Офицера полиции Антона Симакова, который во время встречи выпускников обчистил одноклассников, выкинули из органов. Правда, скорее всего, ненадолго, ведь мусора всегда восстанавливаются, а за преступление его не посадят.

Об увольнении злоумышленника в комментарии под постом в Facebook написал заместитель главы полиции в Николаевской области Максим Ахрамеев.

По его словам, старший инспектор управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции областного центра "уже нигде не работает", а по факту совершенного им преступления "проводят служебное расследование". Материалы, которые менты накопают на коллегу, должны передать в ГБР. Впрочем, расследовать здесь нечего, поскольку все преступление снято на видео, а вину майора подтверждают многочисленные свидетели.

В полиции заявили, что "такие люди своими поступками очерняют честь звания полицейского, а также перечеркивают трудную и опасную работу истинных правоохранителей".

Напомним, 1 февраля в одном из заведений Николаева бывший и.о. главы Кривоозерского РОВД, старший инспектор полиции Николаева Антон Симаков украл у своих друзей 4,5 тысячи гривен. После разоблачения он пытался смысть деньги в унитаз.