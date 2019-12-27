Из ГПУ уволили главу украинской следственной группы по делу MH17

Рябошапка уволил единственного прокурора, который должен был представлять страну в суде по MH17

Руководство генеральной прокуратуры в лице Руслана Рябошапки оказалось в эпицентре очередного скандала после того, как стало известно об увольнении главы украинского следствия по производству о крушении рейса Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом.

Об этом написала весьма манипулятивный пост на своей странице в Facebook пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, из ведомства "были уволены все прокуроры", которые занимались следствием по делу о гибели 298 человек в результате применения российскими оккупантами ЗРК "Бук" в июле 2014-го года.

"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель", - подчеркнула Сарган, заявив, что новое руководство ГПУ "хочет слить следствие по авиакатастрофе".

В последнем пункте представительница бывшего генпрокурора откровенно проманипулировала, поскольку само дело уже передано в суд Нидерландов. Совсем другой вопрос в том, что уволенный из ведомства прокурор был единственным представителем Украины, который должен был участвовать в судебном процессе.

В самой генпрокуратуре на пост Сарган отреагировали, попытавшись сделать вид, что ничего не произошло:

"В международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальную следственную группу - 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора".

Фактически у Рябошапки не опровергли слова об увольнении руководителя группы, а также о том, что на такой шаг пошли без согласования с иностранными коллегами. И последний факт является откровенно зашкварным, поскольку Украина заинтересована в наказании террористов, которые сбили мирный борт и отдали приказ на его уничтожение. В то же время увольнение прокурора серьезно подрывает наше участие в суде и может негативно сказаться на процессе.

Как известно, суд над военными преступниками, причастными а гибели 298 ни в чем не повинных людей, начнётся 9 марта 2020-го в Гааге, а для подготовки обвинения материалы проведённого украинской стороной расследования были переданы Нидерландам.

Привлечь путинских преступников к ответственности в рамках международного трибунала оказалось невозможно из-за блокировки этого решения Россией.

Путин и его свора прикрывают себя же, поскольку сбитие гражданского рейса зенитно-ракетным комплексом "Бук" планировали именно в Москве. Только вместо самолёта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в качестве цели должен был оказаться самолёт "Аэрофлота". Впрочем, зенитчики из 53-й зенитной ракетной бригады ошиблись и убили летевших на другом самолете людей. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.