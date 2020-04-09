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Из ГБР выкинули заместителей, которых назначал Труба

Вчера, 21:00
В ГБР проводят масштабные чистки - фото 1
В ГБР проводят масштабные чистки

Новый руководитель Государственного бюро расследований взялся за очистку кадров от команды экс-директора ГБР Романа Трубы. С должностей замов уволили Ольгу Варченко и Александра Буряка.

По данным источников издания "Украинская правда" в правоохранительных органах, под чистку попали не только двое замов, но еще и как минимум 15 следователей.

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- Президент утвердил новую организационную структуру, на основании которой был разработан новый штат. С марта всех попавших под сокращения уведомили об увольнении, - отметил собеседник СМИ.

По некоторым данным, Варченко, которую многие считали креатурой Арсена Авакова, не нашла общего языка с бывшим адвокатом Януковича Александром Бабиковым, засунутым в верхушку ГБР с нарушением закона Ириной Венедиктовой. Теперь экс-замглавы бюро заняла должность в следственном управлении полиции.

При этом из-за кадровых перестановок в ГБР вполне может возникнуть кризис кадров, поскольку компетентных детективов в ведомстве и без того не хватало.

Напомним, из-за назначения Ирины Венедиктовой генпрокурором, временным главой ГБР стал замглавы Александр Соколов. И. о. директора бюро приступаил к работе с 17 марта 2020-го года.

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ГБР Ирина Венедиктова Арсен Аваков увольнение Новости
Украинская правда
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