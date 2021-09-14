Історія кредитних карток: як піти в ресторан та повернутись з ідеєю на 165 млн. $

Хочете дізнатись, як виникли перші кредитні картки?

Спеціалісти з порталу Loando поділилися історією на мільйони доларів.

Як з’явились перші кредитні картки?

Поява всім звичних і зручних кредитних карт відбулося при цікавих обставинах. Одного вечора 1949 року директор компанії Hamilton Credit вирішив повечеряти у нью-йоркському ресторані. Коли офіціант приніс рахунок, чоловік зрозумів, що залишив гаманець в іншому піджаку. В результаті 28 січня 1950 року Френк Макнамар відкрив “Клуб ресторанних завсідників”, тобто Diners Club.

Клуб видавав своїм членам кредитні картки, якими можна було розрахуватися у ресторанах. В кінці місяця члени клубу отримували виписку з витратами та мали 2 тижні, щоб сплатити борг компанії. Комісія складала від 5% до 7% від суми. До кінця року у Diners Club було близько 20 тисяч клієнтів, а картки приймали у 285 ресторанах.

З середини 50-х компанія Diners Club стала міжнародною платіжною системою.

Першими країнами, які почали приймати платіжні картки клубу були Великобританія, Куба, Канада та Мексика.

Перша пластикова кредитна картка

Наткнувшись прикладом Diners Club, директор American Express Ральф Рід вирішив зайнятись картковим бізнесом. На початку це були паперові картки, але у 1959 році компанія першою випустила на ринок пластикові кредитки.

Цікавий факт: знамениту Золоту карту започаткували American Express у 1966. Це сьогодні золота кредитна картка видається всім підряд, а ось на ті часи вона мала особливий статус.

Звідки взялась чорна смужка на картках?

До середини 60-х усі кредитні картки видавались з додатковою плівкою, яка зберігала аудіо інформацію про клієнта. Проте інженер на ім’я Форест Паррі хотів спростити цей процес та зробити так, щоб вся інформація про власника зберігалась безпосередньо на картці.

Цікавинка: Одна із версій каже, що одного разу дружина інженера прасувала одяг та запропонувала пропрасувати стрічку на картці. Так і народилась сучасна смужка.

Безпека кредитних карток

Разом з користувачами кредиток зростала кількість шахраїв. Щоб вберегти дані клієнта та не дати зловмисникам нагріти руку, потрібна була безпечніша технологія.

Така технологія з’явилася у Франції в 1984 році. В картки встановлювались мікропроцесори, які могли відчитати лише спеціальні термінали. До 1994 року усі кредитні компанії Франції застосували цю технологію. В поєднанні з пін-кодом та ідентифікаційним номером, використовувати карту стало безпечно.

Міжнародна платіжна система

Кожна країна розробила власну систему чіпів, тому картки не приймались за кордоном. Тоді такі міжнародні компанії як: Europay, MasterCard та Visa почали розробку чіпів, які б відповідали усім платіжним системам.

В 1996 році вийшла перша версія чіпів EMV. Разом з ним почали з'являтися безконтактні платіжні системи, а з 1999 року банки поступово стали переходити в режим онлайн.

Як кредити перейшли в режим онлайн?

У 1985 році кредитна компанія з Детройта Rock Financial починає приймати більшість заявок на кредити через інтернет. А у 1999 році підприємець Девід Беккер засновує перший інтернет банк. Офіційно його назва звучить “First Internet Bancorp”. Установа пропонувала клієнтам онлайн кредити, банківські перекази та особистий кабінет, де показувалися чеки та інформація про кредити. Це поклало початок онлайн кредитуванню.