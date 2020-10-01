Ирина Венедиктова заблокировала расследование против нардепа от "Слуги народа"

Генпрокурорша отказала НАБУ открыть производство по нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона из-за вероятного вымогательства им взяток.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

С заявлением о возможном совершении преступления нардепом Халимон 21 июля обратился в НАБУ экс-парламентарий и аграрный бизнесмен Олег Дмитренко.

Он сообщил, что записывал на диктофон телефонные разговоры и встречи с депутатом и его доверенным лицом - другим предпринимателем Сергеем Селютин.

Эти записи свидетельствуют о том, что Халимон и Селютин предлагали ему решение проблем с правоохранителями и благоприятные условия для ведения аграрного бизнеса в Черниговской области в обмен на 40 млн грн.

Встречи и телефонные звонки происходили в течение июля.

Журналисты отмечают, что во время разговоров использовалась, вероятно, завуалированная терминология - «титульный лист», «ксерокопия», «пакет документов», «10 процентов от документов».

Халимон в комментарии «Схемам» факт этих встреч и звонков подтвердил, но заявил, что денег не требовал, мол, взятку ему предлагал сам заявитель.

Детективы НАБУ изучили записи, предоставленные заявителем Дмитренко, и 22 июля обратились к генпрокурору Ирины Венедиктов с просьбой начать уголовное производство, в рамках которого собирались зафиксировать вероятный преступление депутата.

Но получили отказ - в ответе Венедиктовой говорилось, что «в настоящее время отсутствуют определенные УПК Украины основания для внесения соответствующих сведений в ЕРДР».

Дмитренко рассказал журналистам, что с тех пор Халимон и Селютин перестали выходить с ним на связь.

Журналисты «Схем» проанализировали записи, опросили участников этих встреч и проанализировали события, которые при этом происходили.

По словам Дмитренко, одна из встреч состоялась 15 июля в Офисе президента, на ней присутствовали Халимон и его однопартиец Андрей Мотовиловец. На записях человек с голосом, похожим на голос Халимон говорил: «... чтобы нам с вами не портить отношения, поскольку мы живем с вами в одном регионе, и наши дети ходят вместе в школу и такое».

Позже и Халимон, и Мотовиловец подтвердили, что такая встреча была. По словам нардепов, тогда они, наоборот, обсуждали доведение до банкротства госпредприятия «Ивковцы» на Черниговщине, с которым по контрактам ведет бизнес ексдепутат Дмитренко.

Другая встреча, по словам заявителя, состоялась 19 июня в ресторане «Петровский Бровар» на Обуховской трассе.

Дмитренко рассказал, что тогда Халимон говорил, что ему должны заплатить 40 миллионов: 30 сейчас и 10 после уборки кукурузы, а затем 50/50, если хотят дальше работать. Плюс якобы должны были поставить директора от Халимон, которому Дмитренко должен быть подотчетным и которому должен «носить».