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Ирина Луценко выступила в Раде. Несмотря на запрет суда

13 мая, 18:00
Ирина Луценко выступила в Раде. Несмотря на запрет суда - фото 1
Ирина Луценко выступила в Раде. Несмотря на запрет суда

В понедельник, 13 мая, представитель гаранта Ирина Луценко с разрешения Парубия выступила на заседании Рады. Но суд запретил спикеру это делать.

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После того, как глава ВРУ решил дать слово Луценко, нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко обратился к нему с протестом.

"Вы же знаете, что это - незаконно, что есть соответствующее решение!", - отметил слуга народа.

Однако хитрый Парубий нашел ответ.

"На решение суда подана апелляция, оно не вступило в действие".

И торжествующая представитель Порошенко начала выступление.

Отметим, что 10 мая 2019 г Окружной админсуд Киева признал действия Парубия по предоставлению слова Луценко противозаконными, мотивирую это тем, что регламент ВРУ не предусматривает подобные прецеденты.

Напомним, НАБУ открыло дело против спикера Рады Андрея Парубия. Чиновника обвиняют в коррупции.

 

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Ирина Луценко Андрей Парубий Верховна Рада Новости Украина
Украинская правда
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