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Ирина Луценко пришла в Раду с кольцом за несколько тысяч евро

17:00
Ирина Луценко знает толк в украшениях - фото 1
Ирина Луценко знает толк в украшениях

Жена без пяти минут уволенного генпрокурора, а также экс-представитель Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко продолжает щеголять в дорогущих нарядах и с соответствующими по цене украшениями.

В среду, 22 мая, нардеп прохаживалась по кулуарам парламента, демонстрируя колечко за 5,5 тысяч евро, что соответствует трети годовой зарплаты женщины третьего тысячелетия.

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Идентифицировала дорогущее украшение на руке жены генпрокурора журналист Анна Стешенко.

По ее словам, на пальце Ирины Луценко красовалось Pasquale Bruni Bon из розового золота с голубым Лондонским топазом и бриллиантами.

Ирина Луценко пришла в Раду с кольцом за несколько тысяч евро - фото 181445

“С первого взгляда можно было подумать, что это "клевер" Van Cleef & Arpels. Но на ручке кольцо Pasquale Bruni Bon. На украинском сайте в таком цвете остались только сережки всего за 5570 евро. А идентичное колечко, но «из светлого и темного хризопраза» можно ещё прикупить за 3900 евро".

Ирина Луценко пришла в Раду с кольцом за несколько тысяч евро - фото 181444

Ирина Луценко, как известно, значится среди нардепов-модниц. Она нередко приходит на работу в нарядах, многократно превышающих стоимость заработной платы нардепа.

 

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