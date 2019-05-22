Ирина Луценко пришла в Раду с кольцом за несколько тысяч евро
Жена без пяти минут уволенного генпрокурора, а также экс-представитель Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко продолжает щеголять в дорогущих нарядах и с соответствующими по цене украшениями.
В среду, 22 мая, нардеп прохаживалась по кулуарам парламента, демонстрируя колечко за 5,5 тысяч евро, что соответствует трети годовой зарплаты женщины третьего тысячелетия.
Идентифицировала дорогущее украшение на руке жены генпрокурора журналист Анна Стешенко.
По ее словам, на пальце Ирины Луценко красовалось Pasquale Bruni Bon из розового золота с голубым Лондонским топазом и бриллиантами.
Ирина Луценко, как известно, значится среди нардепов-модниц. Она нередко приходит на работу в нарядах, многократно превышающих стоимость заработной платы нардепа.