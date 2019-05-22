Ирина Луценко пришла в Раду с кольцом за несколько тысяч евро

Ирина Луценко знает толк в украшениях

Жена без пяти минут уволенного генпрокурора, а также экс-представитель Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко продолжает щеголять в дорогущих нарядах и с соответствующими по цене украшениями.

В среду, 22 мая, нардеп прохаживалась по кулуарам парламента, демонстрируя колечко за 5,5 тысяч евро, что соответствует трети годовой зарплаты женщины третьего тысячелетия.

Идентифицировала дорогущее украшение на руке жены генпрокурора журналист Анна Стешенко.

По ее словам, на пальце Ирины Луценко красовалось Pasquale Bruni Bon из розового золота с голубым Лондонским топазом и бриллиантами.

“С первого взгляда можно было подумать, что это "клевер" Van Cleef & Arpels. Но на ручке кольцо Pasquale Bruni Bon. На украинском сайте в таком цвете остались только сережки всего за 5570 евро. А идентичное колечко, но «из светлого и темного хризопраза» можно ещё прикупить за 3900 евро".

Ирина Луценко, как известно, значится среди нардепов-модниц. Она нередко приходит на работу в нарядах, многократно превышающих стоимость заработной платы нардепа.