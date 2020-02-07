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Ирина Луценко отметила день рождения жутким танцем (ВИДЕО)

16:00
Ирина Луценко снова шкваранулась - фото 1
Ирина Луценко снова шкваранулась

Пятницу, 7 февраля, супружеская пара Луценко встретила в Италии, где экс-нардеп и бывший генпрокурор тусят вместе с семейством по случаю дня рождения "женщины третьего тысячелетия".

По случаю дня рождения своей супруги Юрий Луценко решил записать на видео ее эмоциональный танец, который, честно говоря, со стороны смотрелся совсем уж дико.

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Судя по записи, которую бывший генпрокурор выложил на своей странице в Facebook, ушедшая из Верховной Рады из-за "проблем со здоровьем" Ирина Луценко на самочувствие жаловаься не может. Наоборот, ей слишком хорошо.

Именно из-за этого покинувшая Украину деятельница "зажгла" с роботом-пандой возле одного из магазинов.

"Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни", - подписал видосик кум Порошенко.

Занимается ли после ухода из политики Ирина Луценко "небольшим семейным бизнесом", как это анонсировал ее муж, неизвестно. Но сегодня она отдыхает вместе с семьей.

Ирина Луценко отметила день рождения жутким танцем (ВИДЕО) - фото 195548
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