Иран заявил, что система ПВО ошибочно приняла "Боинг" МАУ за вражескую цель

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В Организации гражданской авиации Ирана обнародовали отчет о крушении самолета МАУ под Тегераном. При этом в документах ответственность за гибель 168 пассажиров и 9 членов экипажа переложили на человеческий фактор и ошибку систем наведения ПВО.

Как заявили иранские чиновники, крушение "Боинга" Международных авиалиний Украины произошло из-за того, что зенитно-ракетный комплекс "забыли перенастроить".

Якобы систему ПВО, сбившую украинский самолет, перевозили, из-за чего направление его стартовой системы отклонилось на 107 градусов. Дополнительных настроек никто не проводил, поэтому, как утверждают представители Ирана, ЗРК российского производства и совершил роковой выстрел.

"Система ошибочно узнала самолет как объект, который движется в сторону Тегерана с юго-западного направления. При этом лайнер вылетал из аэропорта иранской столицы. Информацию о подозрительной цели не передали в координационный центр, что стало еще одной причиной катастрофы", - заявили в Организации гражданской авиации Ирана.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.