Иран в очередной раз согласился передать "черные ящики" самолета МАУ во Францию

Иран только говорит о готовности передать "черные ящики"

Международная организация гражданской авиации при ООН получила сообщение о том, что Тегеран готов передать бортовые самописцы рейса PS7 для расшифровки. При этом в Украину их почему-то отправлять не собираются.

О том, что Иран все же намерен отдать "черные ящики", заявил вчера в ходе онлайн-встречи представитель страны-виновницы крушения "Боинга".

По его словам, Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации во Франции получит самописцы лайнера, которые могут пролить свет на случившееся в роковую для рейса ночь.

- Они продемонстрировали открытость для передачи "черных ящиков", но мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их, - заявила пресс-секретарь министра транспорта Канады Марка Гарно.

Примечательно, что на официальном уровне Тегеран эту информацию не прокомментировал. Фактически с самого момента крушения представители гражданской авиации Ирана раздавали обещания отдать самописцы, но власти постоянно

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.