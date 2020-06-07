Без черных ящиков: в Иране заявили о завершении расследования сбития "Боинга" МАУ

Иран фактически не допускает никого к расследованию гибели рейса PS752

Вопреки всем требованиям и обещаниям, официальный Тегеран до сих пор не передал нашей стороны бортовые самописцы лайнера, который был сбит иранскими вооруженными силами. Впрочем, судя по всему, власти Украины уже подзабили на расследование и перестали оказывать какое-то давление на виновных.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд выступил с заявлением о том, что расследование крушения украинского самолета находится практически на завершающем этапе, а власти уже знают о том, что произошло в то злополучное утро.

- Расследование почти закончено, и нет никакой двусмысленности, мы в курсе всех проиошедших событий, - объявил дипломат. - Мы не считаем, что бортовые самописцы содержат какую-то важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования.

Еще несколько месяцев назад работники украинского МИД заявляли о том, что Иран пытается целенаправленно избежать передачи Украине или третьей стороне черных ящиков сбитого "Боинга". Вполне может быть, что приказ об открытии огня по гражданскому борту, который перепутали с американской ракетой или беспилотником, был отдан на высшем уровне. По крайней мере, попытки властей страны не отдавать никому бортовые самописцы выглядят совершенно странными и не совпадающими с заявлениями о том, что иранцам нечего скрывать.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.