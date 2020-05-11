Иран уничтожил свой собственный корабль, погибли 40 человек - ФОТО

Иран уничтожил свой собственный корабль, погибли 40 человек - ФОТО

Иранский флот случайно уничтожил один из своих кораблей. Погибли 40 человек.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Daily Mail".

Инцидент произошел во время учений в Оманском заливе. По данным местных источников, современный эсминец Jamaran ВМС обстрелял дружественный корабль.

В рузультате инцидента 40 моряков судна "пропали без вести", подбитое судно ушло на дно.

Иранские вооруженные силы пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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