Иран уничтожил свой собственный корабль, погибли 40 человек - ФОТО
Иран уничтожил свой собственный корабль, погибли 40 человек - ФОТО
Иранский флот случайно уничтожил один из своих кораблей. Погибли 40 человек.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Daily Mail".
Инцидент произошел во время учений в Оманском заливе. По данным местных источников, современный эсминец Jamaran ВМС обстрелял дружественный корабль.
В рузультате инцидента 40 моряков судна "пропали без вести", подбитое судно ушло на дно.
Иранские вооруженные силы пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.
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