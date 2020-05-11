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Иран уничтожил свой собственный корабль, погибли 40 человек - ФОТО

12:00
Иран уничтожил свой собственный корабль, погибли 40 человек - ФОТО - фото 1
Иран уничтожил свой собственный корабль, погибли 40 человек - ФОТО

Иранский флот случайно уничтожил один из своих кораблей. Погибли 40 человек.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Daily Mail".

Инцидент произошел во время учений в Оманском заливе. По данным местных источников, современный эсминец Jamaran ВМС обстрелял дружественный корабль.

В рузультате инцидента 40 моряков судна "пропали без вести", подбитое судно ушло на дно.

Иран уничтожил свой собственный корабль, погибли 40 человек - ФОТО - фото 199870

Иранские вооруженные силы пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Напомним, русский десант шмякнулся об землю – яркие ФОТО, ВИДЕО.

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Иран флот корабль Новости Мир
Без табу
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