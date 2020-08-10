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Иран отказывается платить МАУ за то, что сбил самолет авиакомпании

Вчера, 20:21
Иран пытается уйти от ответственности - фото 1
Иран пытается уйти от ответственности / FARS

Иранские власти в очередной раз продемонстрировали "восточное коварство" и устроили новый демарш.

Глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил в понедельник, 10 августа, что Иран не будет выплачивать Международным авиалиниям Украины (МАУ) компенсацию за сбитый самолет, потому что он был застрахован европейскими фирмами.

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«Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию», - это прямая цитата иранского топ-чиновника.

Комментарии Сулеймани касаются сбитого Ираном самолета и не касались компенсации семьям жертв авиакатастрофы.

Напомним, 8 января 2020 самолет авиакомпании МАУ рейса PS752 был сбит иранскими ПВО по одной лишь им известной причине. В результате погибли 176 человек. Иран долго отказывался признавать свою вину и, как россияне в деле о гибели МН17, выдвигали различные "версии", однако под давлением фактов и мировых сверхдержав все-таки признал свою вину и обязался возместить ущерб.

С тех пор Иран всячески затягивает этот процесс и всеми силами пытается улизнуть от ответсвенности/минимизировать выплаты.

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