Гибель лайнера "МАУ" не была "человеческой ошибкой" – МИД

Гибель лайнера МАУ не была "человеческой ошибкой" – МИД

Министерство иностранных дел Украины не верит в новую версию Ирана о гибели лайнера "МАУ" из-за "человеческой ошибки".

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"На сегодняшний день Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен выясняться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов. После этого можно будет окончательно утверждать о том или ином версию сбивания украинского самолета. На сегодня навязывание интерпретаций является ошибочным, мы все должны сосредоточиться на установлении юридических фактов", - сказал дипломат.

Также глава МИД подчеркнул, что Украина "сделает все необходимое, чтобы Иран заплатил самую высокую цену" за трагедию.

Что было ранее?

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3). Несколько дней спустя официальный Тегеран признал свою вину в гибели украинского лайнера.

В июле того же года Иран попытался снять с себя часть ответственности за трагедию, заявив, что в катастрофе повинны человеческий фактор и ошибка систем наведения ПВО.