Иран отказался от нового ядерного соглашения

Иран не собирается отказываться от разработки ядерного оружия

Пойманный на создании ядерного оружия Тегеран, получил щелчок по носу от США, но теперь окончательно слетел с катушек. На диалог об отказе от разработки запрещенных вооружений массового поражения Иран теперь не пойдет.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, по словам которого, в данный момент исключена абсолютно людая возможность переговоров по ядерной сделке.

С такой речью глава иранского МИД выступил во время визита в индийский Мумбаи.

Примечательно, что, де-факто, Иран уже давно вышел из договора, начав разрабатывать оружие и обогащать добытый уран нелегально. Об этом уже несколько лет знает весь мир, но противодействие Тегерану оказывали лишь Израиль и США, тогда как политики европейских стран лишь жевали сопли и говорили о глубочайшей обеспокоенности.

А 5 января этого года власти Ирана почти сразу же заявили о своем выходе из ядерной сделки. Раньше действующее соглашение предусматривало вывоз почти всего обогащенного урана за границу, чтобы Иран не мог создавать боеголовки, а также доступ сотрудников МАГАТЭ ко всем ядерным объектам в стране.

Соглашение вот уже больше 10 лет назад подписывали представители Ирана, США, Китая, Франции, Великобритании, Германии и России. Впрочем, последние являются друзьями ирансксой диктатуре и всячески готовы помогать Тегерану.

Напомним, 3 января Штаты убрали Касема Сулеймани, который являлся одним из самых влиятельных лиц среди военных преступников. Соответствующий приказ отдал Дональд Трамп. Последему активные действия против иранских властей чрезвычайно выгодны с политической точки зрения. Кроме того, таким образом Штаты ответили террористам на нападение на консульство в Багдаде.

Эскалация противостояния между Вашингтоном и Тегераном накануне возможного объявления импичмента американскому президенту может привести к маленькой победоносной "Буре в пустыне-3", с той лишь разницей, что место действия будет происходить в другой стране. Сторонники же Трампа, который объявил о том, что Иран участвовал в разработке ядерного оружия, и прикрутил нефтяной вентиль, в восторге от активной борьбы своего президента с терроризмом.

В то же время в Иране уже избрали человека на должность Сулеймани, а в Ираке из-за случившегося начались серьезные уличные протесты.

Что же касается геополитических последствий эскалации конфликта, то здесь не все так однозначно. С одной стороны, американцы убили человека, который часто мотался на посиделки к Путину и именно из-за Сулеймани российский диктатор начал бомбить женщин и детей в Сирии. Может быть вполне логичным, если США, надавив на Иран, усилит воздействие на русских как на союзную страну своего врага. С другой же стороны, санкции против Ирана привели к значительному повышению мировых цен на нефть, что дало возможность Кремлю пополнять проетые резервные фонды и копить денег на войнушки. Боестолкновения в одной из стран Ближнего Востока может еще больше наполнить российский бюджет.