Іран охопили масові протести - людям набридла диктатура

В Ірані - голодні бунти

Протести в Ірані поширилитсь на нові регіони. Увечері 26 липня учасники акцій вийшли на вулиці міста Карадж, столиці провінції Альборз, скандуючи «Смерть диктатору». Це ж гасло раніше лунало в столиці Тегерані.

На відео в соцмережах протестувальники скандують ім’я шаха-реформатора Рези Пахлаві, який помер 26 липня 1944 року.

Пахлаві був засновником сучасної іранської держави і батьком Мухаммада Рехи Пахлаві – останнього правителя Ірану до Ісламської революції, яка скинула монархію і встановила теократичний уряд фундаменталістів-фанатиків.

За даними місцевих журналістів Радіо Свобода, медичні працівники лікарні імені Хомейні в Караджі долучилися до протестів, скандуючи «Смерть диктатору» та «Досить обіцянок, на наших столах порожньо».

Протести в Караджі почалися після того, як у соцмережах поширилися дописи про те, що акції почалися в на площі Ісламської республіки в центрі Тегерану – перші ознаки того, що невдоволення сягнуло столиці.

Заступник губернатора Тегерану Гамідреза Ґударзі підтвердив, що протести мають місце, пояснивши їх «відключеннями електрики».

Демонстранти в столиці також висловлювали підтримку протестувальникам у Хузестані та інших іранських містах, де акції почалися через брак води. Водночас деякі протестувальники також скандують гасла проти консервативного уряду та верховного лідера Алі Хаменеї.

На акціях також лунає фраза «Не Газа, ні Ліван, я віддаю життя за Іран», яке десятиліттями використовується на акціях в Ірані і спрямоване проти підтримки Тегераном угруповань за кордоном.

Щонайменше п’ятеро людей вже загинули в ході протестів. Вони поширилися на інші регіони з провінції Хузестан, де почалися 15 липня.

Протести тривають на тлі чергового спалаху захворюваності на COVID-19 в Ірані та погіршення економічної ситуації через санкції США. Тисячі працівників нафтової галузі почали страйк з вимогою покращення заробітної плати та умов праці.