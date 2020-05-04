Иракли Макацария дал расклады по «Холостяк-10» и решениям Макса

Иракли Макацария онлайн / СТБ

Экс-холостяк и тренер проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария поделился мнением о главном герое 10 сезона шоу, прокомментировал его решения, а также дал несколько советов.

Свое ценное мнение кумир украинских женщин и по-прежнему холостяк Макацария озвучил в Instagram в ходе онлайн пост-шоу с ведущим Григорием Решетником.

О 10-м сезоне и Холостяке Михайлюке

Я безумно рад, что этот сезон сейчас проходит очень успешно. Макс – позитивный Холостяк. Увидев его первый раз, я отметил его светлую энергетику. Мне очень импонирует, как он общается с девушками. Считаю, что 10 сезон действительно очень красивый и интересный. Страсти накаляются, осталось совсем мало участниц. Не завидую, конечно, Максу сейчас…

О поступках Холостяка и участницах

Макс пришел на проект не для того, чтобы получать одобрение девушек на каждый свой поступок. У него есть свое мнение, своя история с каждой участницей. Он слушает себя, свои чувства, свой порыв. Решение Холостяка – это его решение. Никто не может осуждать его за это. Макс, как и любой Холостяк, проходит через ответственный период, ведь ему нужно определиться, не допустить ошибку. Соответственно, мы не можем требовать от него поступать так, как нравится зрителям или участницам.

На связи холостяк

Конечно, я понимаю и девушек. Не говорю, что им легко. Между ними есть определенная конкуренция и, возможно, некоторые недолюбливают друг друга. В основном так и происходит, это нормально. Ведь их объединяет одно желание – построить отношения с Максом.

О Церемониях роз и выборе Холостяка

Церемония роз – это самый эмоционально накаленный момент как для Холостяка, так и для девушек. У Макса есть одна неделя, чтобы принять решение и попрощаться с кем-то из участниц. Этого времени вполне достаточно. Провожая девушку, это не значит, что у Холостяка нет симпатии к ней, но, вероятно, к другой участнице у него чувства гораздо сильнее. Хочу пожелать Максу, чтобы он слушал себя, свои внутренние ощущения – насколько ему комфортно с той или иной девушкой. Думаю, он все делает хорошо и правильно.

Пожелание Максу

Максу хочу пожелать, чтобы он не тратил свою энергию на то, чтобы кому-то что-то доказывать. Проект – очень ответственный момент в его жизни. Советую сконцентрироваться на том, что ему говорит сердце. Это самое важное. Пусть не забивает голову различными комментариями. Всегда найдутся люди, которые будут критиковать. Так и должно быть – мы не можем всем нравиться. Желаю Максу удачи!

Об общении с Анетти и личной жизни

Несмотря на то, что прямой эфир смотрела Анетти, которой Иракли передал привет, экс-Холостяк признался, что с девушкой они не общаются. Вместе с этим, мужчина добавил, что его сердце в данный момент свободно.