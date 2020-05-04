Иракли Макацария дал расклады по «Холостяк-10» и решениям Макса
Экс-холостяк и тренер проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария поделился мнением о главном герое 10 сезона шоу, прокомментировал его решения, а также дал несколько советов.
Свое ценное мнение кумир украинских женщин и по-прежнему холостяк Макацария озвучил в Instagram в ходе онлайн пост-шоу с ведущим Григорием Решетником.
- О 10-м сезоне и Холостяке Михайлюке
Я безумно рад, что этот сезон сейчас проходит очень успешно. Макс – позитивный Холостяк. Увидев его первый раз, я отметил его светлую энергетику. Мне очень импонирует, как он общается с девушками. Считаю, что 10 сезон действительно очень красивый и интересный. Страсти накаляются, осталось совсем мало участниц. Не завидую, конечно, Максу сейчас…
- О поступках Холостяка и участницах
Макс пришел на проект не для того, чтобы получать одобрение девушек на каждый свой поступок. У него есть свое мнение, своя история с каждой участницей. Он слушает себя, свои чувства, свой порыв. Решение Холостяка – это его решение. Никто не может осуждать его за это. Макс, как и любой Холостяк, проходит через ответственный период, ведь ему нужно определиться, не допустить ошибку. Соответственно, мы не можем требовать от него поступать так, как нравится зрителям или участницам.
Конечно, я понимаю и девушек. Не говорю, что им легко. Между ними есть определенная конкуренция и, возможно, некоторые недолюбливают друг друга. В основном так и происходит, это нормально. Ведь их объединяет одно желание – построить отношения с Максом.
- О Церемониях роз и выборе Холостяка
Церемония роз – это самый эмоционально накаленный момент как для Холостяка, так и для девушек. У Макса есть одна неделя, чтобы принять решение и попрощаться с кем-то из участниц. Этого времени вполне достаточно. Провожая девушку, это не значит, что у Холостяка нет симпатии к ней, но, вероятно, к другой участнице у него чувства гораздо сильнее. Хочу пожелать Максу, чтобы он слушал себя, свои внутренние ощущения – насколько ему комфортно с той или иной девушкой. Думаю, он все делает хорошо и правильно.
- Пожелание Максу
Максу хочу пожелать, чтобы он не тратил свою энергию на то, чтобы кому-то что-то доказывать. Проект – очень ответственный момент в его жизни. Советую сконцентрироваться на том, что ему говорит сердце. Это самое важное. Пусть не забивает голову различными комментариями. Всегда найдутся люди, которые будут критиковать. Так и должно быть – мы не можем всем нравиться. Желаю Максу удачи!
- Об общении с Анетти и личной жизни
Несмотря на то, что прямой эфир смотрела Анетти, которой Иракли передал привет, экс-Холостяк признался, что с девушкой они не общаются. Вместе с этим, мужчина добавил, что его сердце в данный момент свободно.