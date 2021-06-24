Індійській штам COVID-19 "Дельта" - вже в Україні

На Україну чекають нові випробування / МОЗ

В Україні виявлені перші випадки людей, що захворіли на новий штам COVID-19 "Дельта". Через це влада вживає обмежувальні заходи.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що на сьогодні в Україні зафіксовано два випадки коронавірусної хвороби, викликані новим штамом «Дельта». Пацієнти перебувають в Олександрівській клінічній лікарні у Києві під медичним наглядом. Їхній стан стабільний.

Для зменшення ризику поширення штаму «Дельта» в Україні, на сьогоднішньому засіданні уряду вже підтримали впровадження низки заходів.

Громадянам, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску. Вказана норма почне діяти з 25 червня 2021 р.

За даними МОЗ, новий штам коронавірусу «Дельта» вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він розповсюджений в Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. За даними служб громадського здоров’я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він в 1,6 раза більш контагіозний, а також в 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 ("Дельта") - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград заявила, що всі вакцини, які є в Україні, захищають від «індійського» («Дельта») штаму коронавірусу, але з меншою ефективністю, ніж від інших варіантів.