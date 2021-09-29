Ілон Маск з понад $200 мільярдами став найбагатшою людиною світу

Маск вийшов уперед

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову посів першу сходинку у списку найбагатших людей за версією Forbes і Bloomberg.

У списку Forbes Real-Time Ілон Маск на першому місці зі статком у$ 203,4 мільярда — він виріс на $3,8 мільярда 27 вересня.

Маск став третьою людиною в історії (після Джеффа Безоса і Бернара Арно), чий статок у цьому рейтингу перевищив $200 мільярдів.

У рейтингу Bloomberg Billionaires Index у Маска взагалі $213 мільярдів.

Другу і третю сходинку в обох рейтингах тепер посідають засновник компаній Amazon і Blue Origin Безос і французький мільярдер Арно, якому належать LVMH та бренди Louis Vuitton і Sephora.

Рейтинги Forbes і Bloomberg оновлюються в реальному часі на основі вартості акцій найбільших компаній. Маск за 2021 рік кілька разів виходив на перше місце

Forbes. У квітні він за тиждень розбагатів майже на $13 мільярдів на зростанні акцій Tesla, але вже в кінці місяця втратив позицію лідера після новин про смертельне ДТП із Tesla на автопілоті.