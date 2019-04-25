Их вышвырнет команда Зе : названы фамилии министров

22:30 25 апреля,

Их вышвырнет команда Зе : названы фамилии министров

После победы Владимира Зеленского вся страна стала гадать, что же станет с ныне действующей властью: кто останется, а кого уволят, кто уедет жить в Ростов, а кто нет. Аноним ответил на некоторые из этих вопросов.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на инсайд.

"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Омеляна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубива (министр экономического развития и торговли Степан Кубив), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Носалик)", - рассказал неназванный нардеп.

Напомним, спикер Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, будет ли Зеленский сотрудничать с премьером Гройсманом. Оказывается да, будет.

"Естественно, что после инаугурации он (Владимир Зеленский - прим. ред) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона", - рассказал представитель будущего президента.

Также мы писали о предстоящих выборах в Раду 27 октября в Украине. Социологи уже знают, кто победит. Об этом сообщает Соня Кошкина в своем Telegram, ссылаясь на неопубликованные данные Центра Разумкова.

Первое место займет несуществующая "Слуга народа" – 22.7 %, БПП "Солидарность"– 12.2%, неугомонная "Батькивщина" – 10.0%, Юрий Бойко – 7.5 % , Гриценко – 5.5% Остальные 20% участников опроса затруднились ответить.

Стоит отметить, что до осени расстановка сил еще десять раз поменяется. Реальные результаты будут напрямую зависеть от выборов президента страны и первых шагов новой/старой власти.