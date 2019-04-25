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Их вышвырнет команда Зе : названы фамилии министров

25 апреля, 22:30
Их вышвырнет команда Зе : названы фамилии министров - фото 1
Их вышвырнет команда Зе : названы фамилии министров

После победы Владимира Зеленского вся страна стала гадать, что же станет с ныне действующей властью: кто останется, а кого уволят, кто уедет жить в Ростов, а кто нет. Аноним ответил на некоторые из этих вопросов.

Зеленский президент: названа дата инаугурации

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на инсайд.

"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Омеляна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубива (министр экономического развития и торговли Степан Кубив), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Носалик)", - рассказал неназванный нардеп.

Напомним, спикер Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, будет ли Зеленский сотрудничать с премьером Гройсманом. Оказывается да, будет.

"Естественно, что после инаугурации он (Владимир Зеленский - прим. ред) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона", - рассказал представитель будущего президента.

Также мы писали о предстоящих выборах в Раду 27 октября в Украине. Социологи уже знают, кто победит. Об этом сообщает Соня Кошкина в своем Telegram, ссылаясь на неопубликованные данные Центра Разумкова.

Первое место займет несуществующая "Слуга народа" – 22.7 %, БПП "Солидарность"– 12.2%, неугомонная "Батькивщина" – 10.0%, Юрий Бойко – 7.5 % , Гриценко – 5.5% Остальные 20% участников опроса затруднились ответить.

Стоит отметить, что до осени расстановка сил еще десять раз поменяется. Реальные результаты будут напрямую зависеть от выборов президента страны и первых шагов новой/старой власти.

 

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Владимир Омелян Владимир Зеленский Кабмин Новости Украина
Апостроф
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