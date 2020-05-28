Игрушки для взрослых почему они нужны паре и как их выбрать

Многие пары сталкиваются с тем, что интимная жизнь становится слишком однообразной и пресной. Добавить в нее больше страсти и огня могут секс-игрушки.

Это особенно важно, если люди находятся в отношениях долгое время. Но плюс использования таких девайсов не только в разнообразии, но и в получении удовольствия. Даже процесс выбора игрушки станет небольшим приключением.

Как выбрать первую игрушку для взрослых?

Новичку бывает сложно с выбором устройства. Чтобы не растеряться в большом ассортименте товаров стоит определиться, стимуляция какой зоны наиболее интересна, а затем пробовать самую простую модель. Если вы будете довольны использованием такого девайса, можно выбирать более функциональный вариант.

Также, полезными будут отзывы других покупателей. Благодаря им можно составить более полное представление о том или ином товаре. Если вы хотите попробовать разные игрушки, можно начать с дешевых вариантов. Они помогут понять плюсы и минусы использования каждого устройства. Позже можно приобрести в интим магазине более качественное изделие.

Как добавить секс-игрушки в интимную жизнь?

Прежде всего необходимо обсудить с партнером свое желание попробовать такое устройство. Важно быть тактичным, иначе он может подумать, что вы ужасно недовольны вашей сексуальной жизнью. Прежде чем добавить устройство в игру, можно испытать его в одиночку.

Начинать использование игрушки следует нежно и осторожно. Также важно быть откровенным, чтобы найти лучший способ применения девайса. Если вы давно пользуетесь секс-игрушками и хотите приобщить партнера к их использованию, важно выбрать правильный момент. Не стоит делать это при первом контакте, но затягивать тоже не нужно.

Виды секс-игрушек

Одна из самых распространенных секс-игрушек – это фаллоимитатор. Такое устройство не предусматривает вибрации, пульсации и других дополнительных функций. Зависимо от конфигурации может стимулировать точку G и клитор. Также, есть вакуумные стимуляторы, что имитируют ощущения от оральных ласк. Они созданы для женщин, но могут использоваться не только одиночно, но и в паре.

Вибраторы такие как здесь https://tet-a-tet.top/urlseks-igrushki/vibratory/ помогают достичь пика удовольствия за счет стимуляции самых чувствительных зон. Некоторыми моделями можно управлять через смартфон. Также, есть игрушки, которые одновременно делают приятно обоим партнерам.

Виброяйцо считается товаром для женщин, но может использоваться и парами. Его применяют для вагинальной стимуляции, им можно ласкать пенис. Раскованные партнеры могут испробовать анальную пробку. Эта игрушка выполняет две задачи – делает влагалище более узким и выполняет роль анального стимулятора. Во втором случае может использоваться и мужчинами.

Производители секс-игрушек также заботятся о партнерах, которые находятся на расстоянии. Специально для них создаются игрушки, которые подключаются к телефону, а управлением ими происходит через интернет. Получается своеобразный киберсекс.