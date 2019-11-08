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Идиотизм во всей красе: на "Прямом" разыграли захват студии автоматчиками в форме (ВИДЕО)

09:00
На "Прямом" заигрались в имитацию "терроризма" - фото 1
На "Прямом" заигрались в имитацию "терроризма"

На фоне весьма дурно пахнущих обысков, которые отдают исключительно политическими преследованиями бывшей власти Петра Порошенко, менеджеры "Прямого" решили показать свое слабоумие во всей красе.

В виде акции протеста против обысков у регионала Макеенко, на которого записали телеканал, руководство "Прямого" устроило марафон против давления на свободу слова.

У владельца "Прямого" проходят обыски. Что известно?

И именно в ходе него зашкварилось так, что даже на фоне многих ватных СМИ телеканал теперь не может оцениваться адекватно. Наплевав на возможность нахождения в студии гостей с посттравматическим синдромом, забив на то, что кто-то из зрителей просто может испугаться при виде автомата, не обремененные интеллектом и совестью менеджеры устроили постановочное шоу, когда прямо в прямом эфире в студию залетели "бойцы" со "стрельбой" и калашами наперевес почему-то в форме ВСУ.

Покричав и сфоткавшись с Николаем Вереснем, "захватчики" ушли, но кроме самих журналистов никто не понимал, что происходящее - постанова.

В общем, все и без того сомнительные достижения "Прямого" оказались перечеркнуты за какие-то 30 секунд эфира, когда позиционирующий себя патриотическим канал бездумно имитирует подобные вещи, да еще и облачает "захватчиков" в форму, ассоциирующуюся с бойцами нашей же армии.

Смотрите видео "захвата" Прямого канала онлайн:

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Обыск Петр Порошенко захват Зашквары Новости Украина
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