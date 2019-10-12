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Хроники зубожіння: Украинцы массово выстроились в очереди за новыми iPhone

11:40
iPhone 11 улетает как горячие пирожки - фото 1
iPhone 11 улетает как горячие пирожки / Цитрус

Вечером в пятницу, 11 октября, в Украине стартовали продажи новой одиннадцатой модели iPhone.

Первым отважилась реализовывать гаджет сеть Цитрус. Та самая, что очень любит рабоать по-серому, то есть - создавать кучу ФОПов, не выдавать товарные чеки и не нести ответственность за полулегальные телефоны и прочую технику. Сеть не раз ловили буквально за руку, однако спрос все равно каждый раз превышает предложение претензии.

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Прожали 11-ку стартовали в магазинах сети в Одессе, Киеве и Днепре.

Цена на новый iPhone стартует от 23 тысяч гривен, что куда больше средней зарплаты во всех указанных городах, однако украинцев это не смущает - огромные очереди тому доказательство.

Хроники зубожіння: Украинцы массово выстроились в очереди за новыми iPhone - фото 189512

Когда в стране нет денег / Цитрус

Хроники зубожіння: Украинцы массово выстроились в очереди за новыми iPhone - фото 189513

Очередь люди занимали еще с ночи - многие, конечно, чтобы просто посмотреть или сфоткать чудо с требя камерами себе в соцсети.

Однако и покупателей было много. Цитрус на своей странице на фейсбуке рапортует, что новые айфоны улетают со скоростью 1 гаджет в минуту, а также обещает просить Тима Кука прислать еще.

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