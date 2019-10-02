Всю зарплату - на айфон: "Слуга народа" принес в Раду iPhоnе 11 Pro (ФОТО)

В Раде заметили первого нардепа с айфоном последней модели

В среду, 2 октября, в украинском парламенте впервые заметили новинку от американского гиганта Apple. Еще до старта официальных продаж в Украине похвастаться iPhоnе 11 Pro может 32-летний Александр Салийчук из пропрезидентской партии.

Один из владельцев и директор ООО "Первый мясной дом" из Ровенской области прикупил себе новенький айфончик с тремя камерами за весьма баснословные деньги.

Завезенный "в серую" аппарат с памятью в 256 гигабайт стоит от 42 до 46 тысяч гривен. Но мы знаем, что нардеп "нового поколения" из "партии святых" наверняка не стал бы приобретать не растаможенный смартфон, поэтому, судя по всему, Салийчуку пришлось покупать гаджет за границей. Платил ли он пошлины на границе, неизвестно.

Обошлась последняя модель айфона народному депутату наверняка дешевле 50 тысяч гривен, ведь в е-декларацию он информацию о покупке не внес.

Сегодня же Салийчук целый день пафосно расхаживал по Раде с телефоном в руках, пытаясь обратиь внимание всех на то, насколько он крут и богат. Вмесот изучения законов парламентарий постоянно чатился и сидел в соцсетях.

Примечательно, что зарплата нардепов в данный момент в среднем составляет около 40 тысяч гривен. Так что "слуга народа" угрохал в айфон весь свой месячный заработок.