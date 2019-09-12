Масштабнейший пожар под Чернобылем: огонь перебрался на Зону отчуждения (ФОТО)

14 гектаров леса горят в Зоне отчуждения

Менее чем за сутки площадь лесного пожара вблизи отселенной территории диаметром 30-километров от ЧАЭС увеличилась более чем в три раза. Остановить распространение огня спасатели пока не могут.

По данным МВД, в четверг, 12 сентября, огнем на территории Дымарского лесничества возле села Новые Соколы охвачены 20 гектаров земли.

Как утверждают спасатели, около шести га травы и леса горят непосредственно возле обжитого населенного пункта, а 14 тысяч "квадратов" - в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Местами огонь переходит в верховой пожар. Тушением пожара занимаются 101 спасатель, два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. За последние 24 часа авиация сбросила 114 тонн воды, но локализовать возгорание пока невозможно", - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что никакой радиационной опасности для жителей Киевской области пожар пока не представляет.

В результате ЧП в данный момент никто не пострадал и не погиб.