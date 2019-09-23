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Хорошо быть трактористом: Министр образования назвала работу мечты

20:20
Хорошо быть трактористом: Министр образования назвала работу мечты - фото 1

Новый министр образования Анна Новосад в интервью УП дала расклады по зарплатам украинцев и определила приоритеты.

Забудьте о якобы престижных работах програмиста или юриста - на самом деле, гребут лопатой именно трактористы. Так считает новый министр образования Анна Новосад.

Новый министр образования дико оконфузилась

При этом чиновница взяла данную информацию не с потолка, а ссылается на данные, почерпнутые из беседы с неназванным аграрным бароном, который еще и меценат украинского образования.

"У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает 70-80 тысяч гривен зарплаты. Эта зарплата вдвое больше, чем моя зарплата министра", - сообщила Новосад удивленным журналистам Украинской правды.

Сделано это было ради рекламы среднего технического образования - тех самых ПТУ, от которых многие украинцы воротят нос и о которых точно не мечтают школьники.

Тем не менее, простые рассчеты дают следующую информацию - бакалавр Киево-Могилянской академии и магистр Университета Маастрихта Анна Новосад получает 35-40 тысяч, а выпускник ПТУ способен получать в два раз больше за сезонную работу. Как вам такой вариант - чем не работа мечты?

В том же интервью министр призывает тех, кто уверовал в ПТУ, поторопиться, вед скоро число этих средних учебных заведений будет сокращено. Редакция же Без Табу рекомендует министерству использовать для продвижения и популяризации полезной профессии незабываемые строки Павла Тычины: "Трактор в полі дир-дир-дир"...

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Анна Новосад Министерство образования Новости Украина
Без Табу
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