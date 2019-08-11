Хомчак уволил из ВСУ генерала Назарова, признанного виновным в гибели десантников

Генерал-майор Назаров больше не служит в ВСУ

Начальник Генерального штаба, а по совместительству еще и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак поставил свою подпись под рапортом об увольнении из ВСУ генерал-майора Виктора Назарова.

Признанный виновным в том, что боевики ибили Ил-76 у аэропорта Луганска в июле 2014-го года, Назаров подал рапорт с просьбой уволить его по собственному желанию.

Спустя неделю Хомчак подписал документ.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов:

"Рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил генерал-майора Виктора Назарова, заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба, 9 августа был подписан начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком. За последний год согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, так что пенсия будет начислена высокая, исходя из этих цифр. Назаров на самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в ГШ, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно исполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба".

Напомним, суд признал генерала Назарова виновным в халатности, которая привела к гибели 49 военных во время падения самолета ИЛ-76.

Как известно, семьи погибших считают, что генерал должен получить 49 лет заключения - по году за каждого погибшего в катастрофе. Минобороны должно было быть ответчиком в деле о гибели Ил-76, сбитого боевиками в 2014 году. До этого СБУ опубликовала переговоры главаря "ЛНР" с боевиками перед катастрофой украинского Ил-76.