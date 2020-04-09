Холостяк 10 - смотреть онлайн 6 выпуск - 10.04.2020

Холостяк 10 выпуск 6 - чем удивит эта пятница / СТБ

В пятницу, 10 апреля, в вечернем эфире СТБ стартует шестой выпуск романтического и одновременно познавательного шоу Холостяк 10. Все подробности 6 выпуска - на Без Табу.

В шестом выпуске на индивидуальное свидание Макс пригласит Дану и предложит ей навсегда распрощаться со страхом экстрима. В предыдущем выпуске Дана была близка к истерике из-за банальной горки в аквапарке. Тогда участница даже не подозревала, что вскоре ее ждет занятие куда экстремальнее. Макс решил “добить” девушку.

«Нас ждет по-настоящему экстремальное свидание. После того, как Дана сказала, что ей понравился мир адреналина, я решил перейти на следующий уровень и дать ей еще больше. Мы будем прыгать с парашютом», – поделится планами Макс.

Узнав об идее свидания, Дана очень испугается: «Все, что связано с экстримом – это не мое. Я в жизни ничего такого не пробовала».

Холостяк 10 выпуск 6 - Дана "дорвалась" до Макса

Однако девушка доверится Холостяку и согласится на его предложение. Более того, вместе с боязнью экстрима Дана попрощается и со стеснениями. Она выскажет Максу потайные желания и больше не будет сдерживать своих чувств… Неужели между парой произойдет близость? Не пропустите одно из самых смелых и страстных свиданий сезона!

Другие участницы 10 сезона продолжат погружаться в культуру Таиланда и в этот раз выразят свои чувства и эмоции с помощью хореографии. Девушек ждет мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.

А результаты своей работы участницы продемонстрируют Максу уже на Церемонии роз, которая станет одной из самых скандальных за всю историю проекта.

Холостяк 10 - смотреть онлайн 6 выпуск - 10.04.2020:

Смотрите 6 выпуск реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 10 апреля в 19:00, на СТБ!