Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Холостяк 10 - смотреть онлайн 6 выпуск - 10.04.2020

13:54
Холостяк 10 выпуск 6 - чем удивит эта пятница - фото 1
Холостяк 10 выпуск 6 - чем удивит эта пятница / СТБ

В пятницу, 10 апреля, в вечернем эфире СТБ стартует шестой выпуск романтического и одновременно познавательного шоу Холостяк 10. Все подробности 6 выпуска - на Без Табу.

В шестом выпуске на индивидуальное свидание Макс пригласит Дану и предложит ей навсегда распрощаться со страхом экстрима. В предыдущем выпуске Дана была близка к истерике из-за банальной горки в аквапарке. Тогда участница даже не подозревала, что вскоре ее ждет занятие куда экстремальнее. Макс решил “добить” девушку.

Холостяк 10 - смотреть онлайн 5 выпуск

«Нас ждет по-настоящему экстремальное свидание. После того, как Дана сказала, что ей понравился мир адреналина, я решил перейти на следующий уровень и дать ей еще больше. Мы будем прыгать с парашютом», – поделится планами Макс.

Узнав об идее свидания, Дана очень испугается: «Все, что связано с экстримом – это не мое. Я в жизни ничего такого не пробовала».

Холостяк 10 - смотреть онлайн 6 выпуск - 10.04.2020 - фото 198438

Холостяк 10 выпуск 6 - Дана "дорвалась" до Макса

Однако девушка доверится Холостяку и согласится на его предложение. Более того, вместе с боязнью экстрима Дана попрощается и со стеснениями. Она выскажет Максу потайные желания и больше не будет сдерживать своих чувств… Неужели между парой произойдет близость? Не пропустите одно из самых смелых и страстных свиданий сезона!

Другие участницы 10 сезона продолжат погружаться в культуру Таиланда и в этот раз выразят свои чувства и эмоции с помощью хореографии. Девушек ждет мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.

А результаты своей работы участницы продемонстрируют Максу уже на Церемонии роз, которая станет одной из самых скандальных за всю историю проекта.

Холостяк 10 - смотреть онлайн 6 выпуск - 10.04.2020:

Смотрите 6 выпуск реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 10 апреля в 19:00, на СТБ!

 

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Макс Михайлюк Григорий Решетник Таиланд СТБ Шоубиз
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
Врачам из нескольких больниц Тернопольской области нечем платить - фото 1
Из-за дыр в бюджете медики больниц в Тернопольской области остались без зарплат
18:20
Нацгвардейцам могут разрешить обыскивать людей - фото 1
Нардепы хотят разрешить Нацгвардии обыскивать прохожих
16:20
Машина Виктора Ляшко врезалась в бусик журналистов – ФОТО - фото 1
Машина Виктора Ляшко протаранила бусик журналистов – ФОТО
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00