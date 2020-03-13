Холостяк 10 - смотреть онлайн 2 выпуск - 13.03.2020

Холостяк 10 в втором выпуске участниц ждут новые испытания / СТБ

В пятницу, 13 марта, в вечернем эфире канала СТБ смотрите второй выпуск шоу Холостяк 10. Все подробности нового выпуска - на Без Табу в режиме онлайн.

Начало онлайн-трансляции на канале СТБ - в 19:00. Во втором выпуске шоу Холостяк 10 главный герой проекта – 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк – продолжит узнавать девушек, но уже на свиданиях. Задача не из легких, ведь у него их шестнадцать.

Участниц, с которыми Холостяк так и не успел пообщаться на Первой вечеринке (а их ровно половина), ждет катание на картинге.

«Я очень люблю автомобили, скорость, экстремальную езду. Надеюсь, девушкам это тоже понравится», – отмечает Макс.

Каждая из восьми участниц сможет проехаться вместе с Холостяком. Именно он будет управлять автомобилем, однако с завязанными глазами. А участницам предстоит правильно направлять мужчину к финишу.

Не всем девушкам будет комфортно управлять Холостяком. Одна из них заявит: «Мне было очень тяжело. Я не люблю командовать мужиками».

Холостяк 10 - смотреть онлайн 2 выпуск - 13.03.2020:

С кем у Холостяка сложится взаимопонимание и какая девушка поможет ему быстрее всего преодолеть дистанцию? А также какой особенный приз Макс приготовил для неё? Узнайте в эту пятницу, 13 марта в 19:00, во втором выпуске реалити «Холостяк» на СТБ.