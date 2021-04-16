Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 7 - 16 апреля 2021

Холостяк 11 выпуск 7 / СТБ

В пятницу, 16 апреля, в 19-00 по Киеве в эфире СТБ стартует захватывающее зрелище, а именно - седьмой выпуск шоу Холостяк 11. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В 7 выпуске видания главного героя с девушками пройдут за границей. На этой неделе градус повысится не только за окном, но и в отношениях участниц с Холостяком…

Первой индивидуальное общение с Михаилом получит девушка, у которой в этот день окажется день рождения. Вместе с Холостяком она отправится в необитаемое место! И даже сможет провести с главным героем 12 часов!

Но прежде, чем уехать в путешествие, Миша и его спутница должны будут выбрать вещи для отдыха. Среди них: вода, еда, фотоаппарат, надувной матрас и даже средства контрацепции... Однако не все так просто. Выбор будет стоить проведённого времени вместе. Что же возьмут с собой Холостяк и участница на уединенное свидание? Сколько времени по итогу проведут вместе?

Накал страстей на проекте увеличится, а условия конкуренции дадут о себе знать… Какой поступок Холостяка доведет до слез участниц? И неужели после этого претендентки на сердце Михаила откажутся от роз на Церемонии?

Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 7 - 16 апреля 2021: