Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 6 - 9 апреля 2021

Холостяк 11 выпуск 6 / СТБ

В пятницу, 9 апреля, в 19-00 по Киеву в эфире СТБ стартует показ 6 выпуска шоу Холостяк 11. Зрители вновь окунутся в историю незабываемых свиданий и приключений. Однако на этот раз все будет куда неожиданнее. Ведь главный герой впервые увидит Instagram каждой участницы. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Впервые в истории проекта – неделя без макияжа. С какой целью главный герой попросит участниц отказаться от косметики? Неужели увиденное в интернете кардинально разнится с тем, что ежедневно видит мужчина на проекте? Более того, Миша тщательно изучит Instagram каждой. Кто-то предстанет в абсолютно неожиданном образе. А кто-то удивит главного героя своими откровенными фото.

Фото девушек в сети не на шутку удивят Михаила: «Я не ожидал такого. Мне не нравится, когда девушки редактируют свои фото в фотошопе».

Также состоится групповое свидание, во время которого Холостяк предложит вместе создать социальный ролик, посвященный теме домедицинской помощи. Ведь далеко не все знают, как помочь человеку, когда ему плохо. Миша и одна из девушек перевоплотятся в спасателя и утопающего. Во время процесса участница осмелится проявить инициативу, которая приведет к сближению. Однако соперницы не будут готовы увидеть это собственными глазами. Такие события вызовут бурю эмоций у каждой, а кого-то заставят навсегда закрыться от Миши. Сможет ли Холостяк объясниться и вернуть былое отношение девушки?

А также не пропустите одно из самых экстремальных свиданий сезона! Кого Холостяк пригласит на долгожданную встречу?

Кроме того, Михаил предложит девушкам помочь тем, кто в этом нуждается, и у кого нет возможности самостоятельно себя защитить. Это будет не только эмоциональное свидание, но и социально важное…

Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 6 - 9 апреля 2021:

Не пропустите эти и многие другие события уже в пятницу, 9 апреля в 19:00, на телеканале СТБ! Смотрите 6 выпуск реалити «Холостяк», чтобы первыми увидеть зарождение настоящих чувств.