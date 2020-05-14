Холостяк 10 - что будет в 11 выпуске

Семья Михайлюк приглашает в гости / Холостяк 10 выпуск 11

В пятницу, 15 мая, в эфире СТБ ровно в 19:00 стартует 11 выпуск шоу Холостяк 10. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В 11 выпуске шоу Холостяк 10 главный герой Макс Михайлюк познакомит трех оставшихся на проекте участниц – Вику, Дану и Дашу – со своими родителями. Пройдет долгожданная встреча в родном городе Холостяка – Одессе.

Прежде, чем встретиться с родителями, Холостяк Макс проведет время с каждой участницей в родном городе, пообщавшись тет-а-тет. «Очень горжусь тем, что я одессит. Обожаю свой город. Куда бы я не поехал или не полетел, я всегда сравниваю новое место с Одессой», – поделится главный герой.

Во время индивидуальных встреч Макс поведет Вику, Дану и Дашу в любимые одесские места, где раньше часто проводил время. А после прогулок и душевных разговоров девушки встретятся с родными Холостяка.

За внимание Холостяка продолжают борьбу лишь три участницы

Помимо мамы и отца, за столом окажется еще один таинственный незнакомец, чьи вопросы обескуражат участниц и даже заставят понервничать! «Он задавал вопросы в лоб. И ему нужно было конкретно знать ответы», – скажет после общения с мужчиной одна из участниц.

Не менее прямолинейными будут и родители Холостяка, ведь им важно видеть искренние чувства будущей избранницы сына. Не смутит ли родных Макса то, что Дана ранее участвовала в другом телевизионном проекте об отношениях? Кто из девушек переусердствует с самопрезентацией? И главная интрига – с кем Макс попрощается в шаге от финала?

Холостяк 10 - смотреть 11 выпуск - 15.05.2020:

Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» в пятницу, 15 мая в 19:00, на СТБ.