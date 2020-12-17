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Холостячка финал - смотреть онлайн 9 выпуск - 18.12.2020

14:42
Холостячка - финал - фото 1
Холостячка - финал / СТБ

В пятницу, 18 декабря, в 19-00 в эфире СТБ стартует показ 9 выпуска романтического шоу "Холостячка", в котором Ксения Мишина сделает судьбоносный выбор. Все подробности нового выпуск - на БЕЗ ТАБУ.

Девятый выпуск будет финальным для первого сезона романтического реалити «Холостячка».

Холостячка - смотреть онлайн 8 выпуск - 11.12.2020

В пятницу Ксения Мишина сделает долгожданный и судьбоносный выбор. Однако перед этим девушка представит финалистов своему близкому человеку – отцу.

Познакомиться с отцом избранницы – важное и ответственное событие. Ксения пригласит Сашу и Лешу на индивидуальные свидания, где и представит их близкому человеку.

«На этой неделе я хочу познакомить мужчин со своим папой. Мне его мнение очень важно и ценно. С высока своих лет и опыта он больше разбирается в людях», – скажет Ксюша.

Отец Холостячки признается: «Это для меня волнительный день».

Одному из мужчин отец девушки предложит научиться управлять маленьким самолетом, а со вторым – отправится на рыбалку. С каждым из претендентов на сердце дочери мужчина откровенно поговорит на тему отношений и семьи. Каким будет мнение отца Ксении о ее избранниках? Кто из них не откажется от алкоголя, несмотря на негативное отношение девушки?

Холостячка - смотреть онлайн 9 выпуск - 18.12.2020:

Смотрите финальный выпуск романтического реалити «Холостячка» уже в эту пятницу, 18 декабря, в 19:00, на СТБ!

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