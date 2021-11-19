Холостячка 2 - смотреть онлайн 10 выпуск - 19.11.2021

Злата едет в гости / Холостячка 2 - выпуск 10

19 ноября в 19:00, на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити «Холостячка 2». Претендентов на сердце одной из самых красивых и успешных женщин Украины, Златы Огневич, осталось всего четверо. Подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Каждый из мужчин, желая стать избранником Холостячки, готов познакомить её с дорогими сердцу людьми. Что же узнает Злата от близких Макса, Андрея, Димы и Андрея?

Где и как проходило детство холостяков? В какой среде они росли и воспитывались? Кто их родители и какие сейчас у мужчин с ними отношения? Все это станет известно в 10 выпуске.

«Для меня важно это знакомство, потому что как мужчины относятся к родителям, так же они будут относиться и ко мне», – поделится мнением Холостячка.

Но не все родные готовы к такой встрече, не все открыты, как Злата. Каждая из семей по-своему удивит, а кто-то даже шокирует Холостячку!

С мамой какого мужчины Злате придется карабкаться по скалам и соревноваться не только за место на вершине, но и за место в жизни её сына?

Мама участника предупредит: «Мне нужна невестка, которая не будет обижать моего сына».

Чей брат раскроет истинную причину холостяцкой жизни родственника и выдаст информацию о его завышенных требованиях к женщинам?

Мама кого из мужчин устроит Холостячке не самую приятную проверку на хозяйственность и заставит копать картошку, пока её сын отдыхает на диване?

«Я сначала подумала, что они шутят, но оказывается – нет, это была не шутка», – отметит Злата.

Чья сестра неожиданно устроит Холостячке откровенный допрос и даже заговорит о подписании брачного контракта, дабы ее родственник, в случае чего, не потерял все свое нажитое богатство? А также – откровение чьей матери заставит Злату отказаться от фаворита за пару шагов до финала?

Холостячка 2 - смотреть онлайн 10 выпуск - 19.11.2021:

Напряжение растет с каждой новой неделей. Смотрите самый неожиданный и жаркий выпуск романтического реалити «Холостячка» 19 ноября в 19:00 на СТБ.