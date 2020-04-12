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Ходячие мертвецы: Про Мишонн снимут свой сериал

11:10
Мишонн получил сольник - фото 1
Мишонн получил сольник / АМС

Авторы франшизы “Ходячие мертвецы” поделились планами по развитию своей постапокалиптический империи.

К россыпи связанных между собой проектов добавится сольный сериал про одного из самых харизматичных персонажей (поначалу) - мастера меча Мишонн, в мирной жизни бывшей домохозяйкой.

Звезда "Ходячих мертвецов" уходит из сериала

Персонаж в исполнении Данай Гуриры получит спин-офф на несколько сезонов и станет сюжетным мостом к трилогии фильмов о Рике Граймсе, о которых вот уже несколько лет мечтает Netflix.

Отмтеим, что Мишонн уже нет в основном сериале (зато туда от безысходности вернулась Мэгги). У Давай Гуриры, дела идут хорошо и без TWD - она стала частью вселенной Marvel, получив постоянную роль женщины с чудо-копьем в серии фильмов про “Черную пантеру”.

На данный момент во вселенной TWD имеется базовый сериал - “Ходячие мертвецы”, растянувшийся на 10 сезонов и не думающий заканчиваться, есть спиной “Бойтесь ходячих мертвецов” на 6 сезонов, есть проект про детой постапокалипсиса TWD: World Beyond (20 серий, которые должны были выйти весной 2020, но из-за пандемии премьера была перенесена).

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Мишонн Данай Гурира Ходячие мертвецы Шоубиз Новости сериалов
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